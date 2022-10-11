В центре Воронежа поймали 10 жителей, переходивших дорогу не по переходу

Правоохранители провели в центре Воронежа акцию «Пешеход». За несколько часов на проспекте Революции выявили 20 водителей, не пропустивших пешеходов, и 10 пешеходов, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

Мероприятие проводили из-за неудовлетворительной статистики аварий с пешеходами. В частности, за минувшие девять месяцев в Воронеже произошло 298 наездов на пешеходов, в которых 14 человек погибли и получили ранения. 80 ДТП произошли по вине самих пешеходов. Уже за этот год оштрафовали 2280 пешеходов и более 4300 водителей, которые не пропустили пешеходов.

Среди основных факторов, влияющих на аварийность: пересечение дороги вне перехода, выход из-за стоящего транспорта (препятствий), движение по проезжей части, переход на красный сигнал светофора для пешеходов, невнимательность, отвлечение на гаджеты (разговор по телефону, прослушивание музыки).