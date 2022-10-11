В Воронеже на шести улицах отключили горячую воду и отопление

Из-за раздоров коммунальщиков люди лишились горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

На шести улицах в микрорайонах Придонской и Новый отключили горячую воду и отопление. Коммунальных благ лишились жильцы 25 многоквартирных домов по следующим адресам:

Ул. 232 Стрелковой Дивизии, д. 2, 4, 9, 11, 13, 19, 23, 27, 31, 39, 41, 45.

Ул. Папова, д. 10.

Ул. Киселева, д. 1, 5, 17, 21.

Ул. Заполярная, д. 7, 9.

Ул. Геофизическая, д. 1, 2.

Ул. Кемеровская, д. 47, 48, 49, 50.

В УК Советского района объяснили причину отключения горячей воды и отопления в микрорайоне Придонской:

- По предварительной информации проблема возникла из-за долгов ООО «Тепловые коммуникации» перед «ТНС-Энерго». В результате с 11.00 10 октября в квартиры домов, обслуживаемых котельной этого предприятия, перестали подавать теплоноситель.

Письмо, предупреждающее о прекращении подачи теплоносителя. Фото: предоставлено пресс-центром ЖКХ.

Что же касается отключения коммунальных благ в микрорайоне Новый, там точная причина ЧП неизвестна. В УК «Стройтехника», обслуживающей эти дома, телефоны никто не берет.

В мэрии ЧП прокомментировали так:

- По сообщению городского управления ЖКХ, эта проблема возникла в рамках финансовых взаимоотношений между самостоятельными хозяйствующими субъектами. Однако она затрагивает горожан, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги, поэтому в интересах воронежцев муниципалитет предпримет все возможные меры, чтобы найти выход. На 12 октября назначили совещание с участием прокуратуры Воронежа и представителей всех задействованных в ситуации субъектов.