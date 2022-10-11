Директор Воронежского ТЮЗа попал под уголовное дело

Мировой суд Коминтерновского района рассматривает дело против директора Воронежского ТЮЗа. На Андрея Васильева подала заявление в правоохранительные органы одна из знакомых, с которой он общался лет десять назад. Якобы спустя столько времени мужчина попросил ее о встрече, а после того, как женщина отказала, рассказал ее мужу об их отношениях и якобы созданных на основе этого пикантных материалах.

В производство суд принял дело в июле. Правда, заседания в августе часто переносились, в том числе из-за неявки потерпевшей, следует из данных картотеки суда. В данный момент заседание назначено на сегодня, 11 октября.