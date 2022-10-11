Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 8:50

На границе Воронежской области с ЛНР ликвидируют таможенный пост

Закрывают пункты пропуска «Просяное – Бугаевка»
Ярослав ИВАНОВ

С 10 октября правительство ЛНР приняло постановление о закрытии пунктов пропуска на административной границе с соседними российскими областями. В этот же день запустили процедуру ликвидации таможенных постов, об этом сообщили 11 октября на сайте правительства ЛНР. Под ликвидацию попадают пункты пропуска на границе между Луганской областью и Кантемировским районом Воронежской – Просяное-Бугаевка.

Но по обращению Пограничной службы ФСБ России таможенные органы продолжат оказывать содействие в проверке имущества граждан и транспортных средств с использованием досмотровой техники с целью обеспечения безопасности.