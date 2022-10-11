В Воронеже в гараже частного дома обнаружили контрафактные сигареты на 3,2 млн рублей

В Воронеже полицейские вместе с сотрудниками УФСБ накрыли подпольный склад контрафактной табачной продукции.

Незаконный бизнес организовал 33-летний житель Северного района. Мужчина продавал сигареты коробками - из своего гаража в частном доме. При обыске в гараже полицейские изъяли 18 тысяч пачек сигарет различных российских и зарубежных марок. Общая стоимость табачных изделий составила более 3,2 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело за сбыт контрафактных товаров, которые подлежат обязательной маркировке на территории Российской Федерации. Ему грозит до шести лет заключения.