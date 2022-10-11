Изменили порядок выплат воронежским мобилизованным

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В Воронеже изменили систему выплат мобилизованным. По решению главы региона Александра Гусева, их поделят на две части, сообщили в правительстве Воронежской области. Первые 60 тысяч рублей мобилизованные получат до 16 октября, вторые 60 тысяч - до 21 октября. Ранее планировалось вторую выплату разбивать на три месяца. В случае продолжения мобилизации, сроки выплат останутся теми же - в течение недели после получения документов о мобилизации военнослужащего.

Напомним, два полка с мобилизованными воронежцами и белгородцами отправятся в течение двух дней в зону спецоперации из столицы Черноземья. Семьям мобилизованных будут помогать специальные службы.