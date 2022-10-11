Число пострадавших в массовой аварии под Воронежем увеличилось до 8 человек

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По последним данным полиции, число пострадавших в массовой аварии в Борисоглебском районе, которая произошла днем 10 октября, увеличилось до 8 человек.

Напомним, около 14.30 на 619-м километре автодороги «Москва-Астрахань» 46-летний водитель грузовика «ДАФ-FT-ХF105460» с полуприцепом «Krone» не учел дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, и врезался в стоявшие на красный семь машин. В «паровозике» оказались автомобили ВАЗ-21070, «БМВ-5301», «Шевроле Круз», «Рено Логан», «Сеат Толедо», «Ниссан X-Тrail» и «Фольксваген Транспортер».

В аварии погиб 71-летний водитель ВАЗ-21070. А травмы получили восемь человек: водители «ДАФ», «БМВ-5301», «Шевроле Круз», «Ниссан X-Тrail», 32-летняя пассажирка «Шевроле Круз», пассажиры ВАЗ-21070 - 68 и 67-летние жительницы Борисоглебского района, а также 33-летняя пассажирка «БМВ-5301».

Всего за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 134 ДТП, в них два человека погибли и 10 пострадали.