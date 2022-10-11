В Воронеже возбудили дело из-за обрушившегося карниза исторического здания

фото управления по охране ОКН

Полиция возбудила административное дело из-за неудовлетворительного состояния «Дома общества квартирантов-собственников», что находится на ул. Комиссаржевской, 4. К правоохранителям обратилось управление по охране объектов культурного наследия после сообщений СМИ. С дома-памятника обрушилась часть карниза. Сотрудники надзорного ведомства неоднократно направляли предостережения организации, обслуживающей здание, о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере охраны объектов культурного наследия.

«Дом общества квартирантов-собственников» построен в 1915 году. Здание приняли на госохрану в 1994-м. В 2019 году управление по охране ОКН согласовало научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, являющегося многоквартирным жилым домом.