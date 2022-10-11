В Воронеже зацвела осенняя сирень

Осеннее цветение сирени в последние годы отмечается часто Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы сообщили о необычном явлении – в пригороде в начале октября на кустах сирени распустились бутоны. Их заметили жители Семилук. А чуть раньше в областном центре кое-где зацвели каштаны.

Повторное цветение деревьев и кустарников отмечается в Воронеже уже не в первый раз. Ученые объясняют его теплой погодой. Когда после осеннего похолодания вдруг резко теплеет и этот период оказывается продолжительным, то деревья воспринимают его как наступление весны и начинают цвести. Кроме сирени и каштанов цветы могут появиться на яблонях и вишне.

Явление это красивое, но губительное для деревьев, поскольку сбивает естественный годовой ритм. Растения тратят много сил и потом могут зимой погибнуть .