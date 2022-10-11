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Общество11 октября 2022 6:10

В Воронеже спасли ребенка, проглотившего магнитные шарики

Пятилетнему малышу вовремя сделали операцию
Ярослав ИВАНОВ
фото zdrav36.ru

фото zdrav36.ru

Воронежские врачи спасли малыша, проглотившего инородные предметы. Об этом сообщил облздрав.

Пятилетний ребенок с жалобами на многократную рвоту в течение трех дней, отсутствие аппетита и задержку стула поступил в приемное отделение хирургического корпуса областной детской клинической больницы №2. Врачи сделали рентген органов брюшной полости, на снимке медики увидели шесть округлых инородных тел в кишечнике. Оказалось ребенку недавно подарили игрушку, состоящую из шарообразных магнитов. Малыша экстренно прооперировали.

- При ревизии брюшной полости обнаружили шесть магнитов из игрушки-конструктора. В ходе операции их удалили и устранили кишечную непроходимость, - рассказал детский хирург ОДКБ №2 Николай Гришин.

Два дня ребенок провел в реанимации, потом его перевели в общую палату. В настоящий момент малыша уже выписали из больницы.

фото zdrav36.ru

фото zdrav36.ru