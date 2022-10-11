В Воронеже выступят звезды мирового балета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 12 по 16 октября в театре оперы и балета пройдет фестиваль классического балета. В этом сезоне, шестом по счету, проект немного изменил название - «Звезды мирового балета в Воронеже». Но основная концепция фестиваля классического балета, принятая в 2016 году, останется неизменной. Это будет одно из самых ожидаемых событий осени.

- Как и прежде программа фестиваля включает лучшие репертуарные спектакли театра с участием в главных партиях приглашенных солистов крупнейших балетных трупп страны, - отметили в театре.

12 октября праздник танца откроется спектаклем Минкуса «Баядерка». Главные партии исполнят прима-балерина и премьер Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля Аманда Гомес и Вагнер де Карвальо. Аманда по окончании училища выступала у себя на родине в Бразилии, а также в Италии, Уругвае, Парагвае и Швейцарии. У ее партнера похожая творческая карьера. В 2018 году артисты стали победителями телеконкурса «Большой балет» в номинации «Лучшая пара».

13 октября покажут «Лебединое озеро» Чайковского. В главных партиях выступят звезды театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина и Даниил Росланов. География гастролей этих артистов охватывает всю Россию и большую часть земного шара.

15 октября балет «Спящая красавица» Чайковского соберет на воронежской сцене звезд крупнейших столичных театров. В главных партиях выступят солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича Данченко Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт. Минувшим летом они стали лауреатами XIV Международного конкурса артистов балета. Кроме того, в спектакле примет участие солистка Большого театра Кристина Карасева.

Завершится форум 16 октября гала-концертом с участием воронежских мастеров сцены и приглашенных солистов.

В этом году фестиваль «Звезды мирового балета в Воронеже» станет частью танцевального проекта CONTRAST – совместно с фестивалем современной хореографии «RE:Форма танца».