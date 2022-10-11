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Общество11 октября 2022 5:07

В Воронеже строительную организацию оштрафовали за нарушение охраны труда при возведении аэровокзального комплекса

Контора не предприняла мер для исключения падения грузов
Ярослав ИВАНОВ

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры провели проверку на площадке, где возводят аэровокзальный комплекс аэропорта и обнаружили многочисленные нарушения охраны труда. В частности, строительная организация не предприняла мер для исключения падения и опрокидывания грузов, в работе использовались инструменты и приспособления ненадлежащего качества.

- Работники были допущены к выполнению трудовых обязанностей без проведения медицинских осмотров, а средства индивидуальной защиты выданы им не в полном объеме, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре. - Нарушения устранили. Организация привлечена к административной ответственности.