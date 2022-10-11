В Воронеже строительную организацию оштрафовали за нарушение охраны труда при возведении аэровокзального комплекса

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры провели проверку на площадке, где возводят аэровокзальный комплекс аэропорта и обнаружили многочисленные нарушения охраны труда. В частности, строительная организация не предприняла мер для исключения падения и опрокидывания грузов, в работе использовались инструменты и приспособления ненадлежащего качества.

- Работники были допущены к выполнению трудовых обязанностей без проведения медицинских осмотров, а средства индивидуальной защиты выданы им не в полном объеме, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре. - Нарушения устранили. Организация привлечена к административной ответственности.