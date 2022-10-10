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Происшествия10 октября 2022 17:09

Воронежец, получивший год колонии за нападение на журналиста, не смог обжаловать приговор

Решение суда оставили в силе
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Судебная коллегия Воронежского областного суда рассмотрела жалобу 35-летнего экс-юриста, который получил срок за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналисту федерального канала. И оставила ее без удовлетворения Об этом сообщили в региональной прокуратуре 10 октября.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Журналист выполнял редакционное задание. Он приехал в Воронеж в офис ООО «Авалон» на ул. Бахметьева. Осужденный, не желая распространения информации о деятельности их компаний, распылил в лицо корреспондента газовый баллончик.

В результате по итогам рассмотрения дела по ч. 3 ст. 144 УК РФ Советский райсуд Воронежа приговорил мужчину к одному году лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор бы обжалован, но безуспешно.