Воронежца отправили в тюрьму на 18 лет за убийство вьетнамца

В Воронеже вынесли приговор по уголовному делу об убийстве вьетнамца в 2017 году и нападению еще на двух иностранцев. Сергея Чернявского, который долгое время скрывался от правосудия и находился в федеральном розыске, отправили в колонию строго режима на 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 10 октября.

Ранее к 16 годам по этим же преступлениям приговорили двух его сообщников. Как установил суд, в июле 2017 года Чернявский с двумя приятелями пришел к квартире вьетнамца. У того был небольшой бизнес. Когда хозяин квартиры открыл дверь, грабители ворвались в дом, избили его, связали потерпевшего и его сожительницу. Затем похитили свыше 2 млн рублей и золотые украшения на сумму 38 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений хозяин дома скончался.

Помимо этого, в декабре 2017 года Чернявский с ножом и пистолетом напал на двух иностранцев-предпринимателей и забрал у них 19 тысяч рублей.

На суде мужчину признали виновным в разбое в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в убийстве группой лиц с разбоем (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Чернявского также обязали возместить ущерб – более 2 млн рублей.