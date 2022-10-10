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Происшествия10 октября 2022 16:02

Жительница Воронежа оформила кредит почти на 180 тысяч рублей и перевела мошенникам

Она поверила лже-сотруднику банка
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию обратилась 22-летняя жительница Воронежа, которая стала жертвой аферистов. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 10 октября.

Потерпевшая пояснила, что 8 октября примерно в 10:00 часов ей позвонил на сотовый телефон неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и напугал, что от ее имени подана заявка на оформление кредита. Поскольку она ничего не делала, то ей рассказали, какие действия предпринять: необходимо самой оформить кредит и отправить деньги на резервный счет.

Девушка поверила злоумышленникам и выполнила все действия. Как только она перечислила всю сумму, аферисты перестали выходили на связь. В результате мошенникам удалось завладеть 179 тысячами рублей.

Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась с заявлением в территориальный отдел полиции.