В Воронеже батареи стали горячими в более чем в 80% домов

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
По состоянию на понедельник, 10 октября, в Воронеже отопление дали в 3919 жилых домах. Это о составляет 83% от общего числа МКД. Об этом сообщили в мэрии.
Кроме того, батареи стали горячими в 97% первоочередных объектов социальной сферы. А это – 210 детсадов, 147 учебных и 143 лечебных заведений.
Также с сегодняшнего дня для горожан начали работать горячие линии по вопросам отопления.
Напомним, позвонить и сообщить о проблемах с теплом можно по телефонам:
Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;
Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;
Коминтерновский район: 261-10-68;
Левобережный район: 249-09-71;
Ленинский район: 206-91-52;
Советский район: 225-71-01;
Центральный район: 259-76-63, 259-76-51.