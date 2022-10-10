В Воронеже батареи стали горячими в более чем в 80% домов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

По состоянию на понедельник, 10 октября, в Воронеже отопление дали в 3919 жилых домах. Это о составляет 83% от общего числа МКД. Об этом сообщили в мэрии.

Кроме того, батареи стали горячими в 97% первоочередных объектов социальной сферы. А это – 210 детсадов, 147 учебных и 143 лечебных заведений.

Также с сегодняшнего дня для горожан начали работать горячие линии по вопросам отопления.

Напомним, позвонить и сообщить о проблемах с теплом можно по телефонам:

Управление ЖКХ: 228-32-76, 228-33-21;

Железнодорожный район: 223-04-86, 269-71-98;

Коминтерновский район: 261-10-68;

Левобережный район: 249-09-71;

Ленинский район: 206-91-52;

Советский район: 225-71-01;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51.