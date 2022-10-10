Журналы просьб для мобилизованных появятся в Воронежской области

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В Воронежской области будут созданы специальные журналы, куда мобилизованные смогут вносить свои обращения и пожелания. Инициаторами идеи выступило правительство региона. А просьбы военных потом будут передавать властям, сообщает телеграм-канал губернатора.

– Заведены журналы обращений военнослужащих, где будут фиксировать личные просьбы и системные вопросы. Эту информацию в правительство будут передавать два раза в неделю, – заявил губернатор Александр Гусев по результатам рабочей встречи с начальством воинского формирования, куда отправят воронежских призывников.

Александр Гусев также пояснил, что и по истечении пребывания мобилизованных на сборных пунктах в пределах Воронежской области взаимодействие с ними и помощь уже направленным в части будет продолжена.

Также стало известно, что в области появятся специальные службы, которые будут помогать каждой семье мобилизованных воронежцев в случае необходимости.