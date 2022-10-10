Ростовчанина заподозрили в даче взятки в 150 тысяч рублей сотруднику полиции в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области 33-летний житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела за попытку дать взятку сотруднику полиции (по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Мужчина таким образом пытался избежать ответственности за перевозку наркотиков. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 26 сентября в Богучаре полицейские остановили машину, которая направлялась в Ростов-на-Дону. У пассажира в ходе досмотра багажа правоохранители нашли наркотики, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и грабеж.

В отделе полиции задержанный предложил правоохранителю 150 тысяч рублей и попросил помочь в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. От денег полицейский отказался. Однако злоумышленник решил настоять на своем и положил купюры в папку на столе. Полицейский сообщил о незаконных действиях руководству. Теперь ростовчанину придется отвечать по двум статьям УК.