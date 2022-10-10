В Воронеже поддержали акцию «Посади лес»

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Более 12 тысяч саженцев сотрудники банка высадили совместно с волонтерами движения «ЭКА» на Кожевенном кордоне города Воронежа.

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка - управляющий Воронежским отделением СберБанка:

«Сегодня мы провели масштабную акцию – высадили несколько тысяч деревьев. Это одна из тысяч наших экоинициатив, о которых мы рассказываем на платформе «Сберегаем то, что любим. Вместе». Это то, что крайне нужно городской среде и необходимо окружающей нас природе. Все вместе такими проектами мы делаем город, область, страну и планету зеленее, сокращая углеродный след. Уверен, что те шаги, которые мы сегодня делаем для сохранения лесного массива, помогут изменить экологическое состояние нашего региона к лучшему».

Акция «Посади лес» - это проект межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА», направленный на восстановление лесов. Организаторы акции выразили благодарность команде волонтёров за сплоченную работу и активную позицию в деле сохранения природы.