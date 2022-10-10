В Воронежской области создадут специальные службы, которые будут помогать семьям мобилизованных

Фото - правительство Воронежской области

10 октября на плацу военного городка №1 возле ВВА им. Жуковского и Гагарина прошел митинг по случаю отправки военнослужащих Воронежской области к местам решения боевых задач.

Он открылся с выноса на плац Государственного флага Российской Федерации, флага Министерства обороны и Знамени Победы.

Поприветствовать военных прибыл губернатор Александр Гусев отметил. Он в своей речи отметил, что каждый в любое время должен быть готов стать в военный строй, когда позвала Родина и поблагодарил мужчин за то, что восприняли мобилизацию как свой гражданский и человеческий долг.

– Так поступают настоящие мужчины!, – сказал он.

Также стало известно, что в области появятся специальные службы, которые будут помогать каждой семье мобилизованных воронежцев в случае необходимости. А в дополнение к федеральным льготам каждому будет перечислено по 120 тысяч рублей. По желанию их могут получить родственники.