Некоторые воронежцы годами тянут с регистрацией недвижимости

Росреестр выставил на публичное обсуждение предложения, которые уточняют и совершенствуют систему государственной регистрации прав на построенные объекты капитального строительства и повышает эффективность использования земли.

Эти инициативы направлены на осуществление государственной регистрации права собственности на построенные жилые дома. Законопроект сохраняет ранее предусмотренную в Градостроительном кодексе Российской Федерации обязанность застройщика в течение десяти лет завершить строительство жилого дома, но при этом и зарегистрировать права на него. В настоящее время подавляющее число граждан регистрируют свои права на построенные жилые дома, поскольку именно государственная регистрация защищает их право собственности. Вместе с тем, в результате анализа выявлено, что на территории Воронежской области имеются фактически существующие жилые дома, которые используются гражданами без регистрации прав.

– Управлением Росреестра по Воронежской области в 2021 году в инициативном порядке была организована работа с застройщиками Воронежской области, в результате которой были проведён анализ объектов без прав в многоквартирных домах 2019 и 2020 годов учета по объектам каждого застройщика. Так оказалось, что в одном домов из 5343 помещений и машино-мест только 783 объекта (15%) были зарегистрированы права, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

– Выявленная проблема характерная, по своей сути, для многих регионов. То есть, договор участия в долевом строительстве зарегистрирован, дом на кадастровый учет поставлен, акты приема-передачи подписаны, но регистрировать права дольщики не спешат. Это блокирует возможность проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, не позволяет управляющим организациям, правлению товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, – поясняет председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин.

Напомним, что КОАП предусматривает штраф за несоблюдение собственником установленного порядка госрегистрации прав на недвижимость. В законопроекте же предлагается изменить формулировку статьи и предусмотреть ответственность за несоблюдение предусмотренных законом требований к обеспечению подготовки или подаче в установленный законом срок в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав, заявления и документов для осуществления государственного кадастрового учета или госрегистрации прав. Штраф за это – 1,5-2 тысячи рублей.