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Общество10 октября 2022 13:25

На карантине по ОРВИ в Воронеже остаются лишь 10 классов

Заболеваемость пошла на снижение
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже на карантине по ОРВИ по данным на 10 октября находятся лишь 10 классов в восьми школах. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В областном центре продолжает снижаться число закрытых классов в учебных заведениях. Власти дляэтого провели вакцинацию от гриппа и разделили потоки учащихся.

Впрочем, санврачи говорят о том, что еще большое количество детей находится под наблюдением медиков. Например, по данным управления Роспотребнадзора Воронежской области с 26 сентября по 2 октября к врачам обратились 16 884 человека. Из них 7 600 – это дети до 14 лет.