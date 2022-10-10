Жительница Воронежской области избила соседку бейсбольной битой

В больницу Бобровского района в тяжелом состоянии доставили 34-летнюю жительницу села Ясенки. У женщины диагностировали перелом скуловой кости и черепно-мозговую травму. По адресу, откуда медики госпитализировали потерпевшую, оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу.

На месте полицейские выяснили, что женщина пострадала от руки соседки, которая избила ее бейсбольной битой. Злоумышленнице показалось, что ее дети находятся у соседки дома.

- Кроме того, подозреваемая ранее привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница нанесла потерпевшей несколько ударов бейсбольной битой в область лица, после чего скрылась с места происшествия. Подоспевшие на помощь соседи вызвали скорую помощь, а также описали сотрудникам полиции приметы нападавшей.

Подозреваемую задержали. В полиции она дала признательные показания. Сейчас женщина находится под домашним арестом. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».