Воронежские мобилизованные на этой неделе получат федеральные выплаты

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Мобилизованные жители Воронежской области получат первые федеральные выплаты уже на этой неделе. Об том 10 октября рассказали в пресс-службе правительства региона.

Помимо федеральных денег призванные во время мобилизации получат региональные выплаты. Разовая сумма в 120 тысяч рублей придет до 17 октября.

Напомним, что с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части будет начисляться денежное довольствие мобилизованным. Обычно это происходит в течение двух дней после прибытия расположение подразделения.

Сегодня власти также рассказали, чть два полка с мобилизованными воронежцами и белгородцами отправятся в течение двух дней в зону спецоперации из столицы Черноземья.