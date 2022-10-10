Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 12:35

Воронежские мобилизованные на этой неделе получат федеральные выплаты

Региональные ридут до 17 октября
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мобилизованные жители Воронежской области получат первые федеральные выплаты уже на этой неделе. Об том 10 октября рассказали в пресс-службе правительства региона.

Помимо федеральных денег призванные во время мобилизации получат региональные выплаты. Разовая сумма в 120 тысяч рублей придет до 17 октября.

Напомним, что с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части будет начисляться денежное довольствие мобилизованным. Обычно это происходит в течение двух дней после прибытия расположение подразделения.

Сегодня власти также рассказали, чть два полка с мобилизованными воронежцами и белгородцами отправятся в течение двух дней в зону спецоперации из столицы Черноземья.