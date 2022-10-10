Теннисистка из города под Воронежем выиграла международный турнир в Египте

Полина Яценко. Фото: cspsk-vrn.ru

В египетском Шарм-эль-Шейхе завершился крупный турнир международного женского теннисного тура ITF. В нем участвовали спортсменки из Великобритании, Румынии, Польши, Кореи, Новой Зеландии, Словакии, Египта, Австрии, Швейцарии, Италии, США, Бельгии, Индии и Голландии. Воронежская спортсменка Полина Яценко провела на турнире пять встреч и стала его победителем, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первом раунде Полина победила местную теннисистку Мерну Рефаат со счетом 6:1, 6:2. А вот во втором, встреча с игроком из Великобритании получилась очень сложной. Элла Макдоналд в 2022 году была участницей Уимблдонского турнира, но даже один сет взять у Полины у нее не получилось. Яценко выиграла 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Полина уверенно переиграла бельгийку Амели Ван Импе — 6:0, 6:2, а в полуфинале одолела румынку Каролу Патрисию Беженару в двух сетах с одинаковым счётом 6:2. Соперница, между тем, была на семь лет старше Полины и недавно одержала победу на международном турнире в Испании. В финале Яценко разгромила со счётом 6:1, 6:1 новозеландскую теннисистку Вивиан Янг.

Кстати, в 2022 году спортсменка из города Рамонь Воронежской области уже выиграла три турнира женского теннисного тура.