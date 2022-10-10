В Воронежской области многодетная семья из-за пожара лишилась дома

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Утром 4 октября в селе Щучье Лискинского района Воронежской области на улице Октябрьской загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья Плешаковых. Огонь быстро охватил жилую постройку и перекинулся на надворные. К сожалению, спасти ничего не удалось. Огонь уничтожил и жилье и все имущество.

В местной администрации «Комсомолке» рассказали, что в доме проживало пять человек – родители и трое детей, двое из которых несовершеннолетние. Старшие дети в семье уже взрослые.

- Младшим детям одному 1,8 года, вторая – школьница, - рассказали в администрации Щукинского поселения. – Мы оказали семье помощь, один из местных жителей предоставил на время свой дом. Помогла и лискинская агрофирма.

По словам главы семьи Евгения Плешакова, дом восстановлению не подлежит:

- Нам выделили трактор, с помощью которого мы смогли освободить участок от руин. Соседи помогли с бытовой техникой, кто как может, поддерживают нас.

Уважаемые читатели, если вы тоже хотите помочь семье Плешаковых, можете обратиться либо в администрацию Щукинского сельского поселения, либо напрямую к Евгению по телефону: 8-920-427-21-13. Семья будет благодарна за любую помощь.