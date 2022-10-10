Владимир Путин назначил пять новых судей в Воронежской области

В воронежском судейском корпусе произошли значительные кадровые перемены. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначения пяти новых судей в Воронежской области. Документ опубликован на портале правовой информации.

Заместителем председателя Ленинского районного суда стала Алла Турбина. Ранее она работала судьей Левобережного райсуда. На этой должности она трудилась с 2017 года.

Кроме того, в Ленинский районный суд назначены две бывшие мировые судьи Мария Козьякова и Марина Сиухина.

Экс-мировой судья Россоши Анна Нейштадт стала судьей Коминтерновского райсуда. Такая же метаморфоза произошла с Татьяной Паниной. Статус мирового судьи она сменила на работу судьей Хохольского райсуда.

Есть и еще одно новшество, вводимое указом. Александра Солодова освободили от обязанностей представителя Президента РФ в областной квалификационной коллегии судей. Дело в том, что бывший главный федеральный инспектор стал депутатом областной думы и занял там пост вице-спикера. Совмещать две ответственные должности, по-видимому, не представляется возможным.