Желтый уровень опасности из-за ливней продлили в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

После тёплых выходных на прогностической карте Гидрометцентра ЦФО Воронежская область снова окрасилась в желтый цвет. До вечера вторника, 11 октября, синоптики обещают проливные дожди.

Согласно их данным, ливни ожидаются в районах региона на протяжении двух дней, 10 и 11 октября. Окончится он не раньше 18.00 вторника.

Региональный Гидрометцентр предупреждает также о том, что завтра воронежцев ждет ветер скоростью до 8-13 м/с. В Воронеже будет +9...+11 градусов, в области ожидается 8-13 градусов выше нуля.