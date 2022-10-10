В воронежском облздраве рассказали о состоянии раненого ножом в голову школьника

15-летнего подростка, которому сверстник во время ссоры воткнул в голову нож, прооперировали. Сейчас его перевели в общую палату. Мальчику проводят курс восстановительной консервативной терапии. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

– Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести, - пояснили в облздраве.

Напомним, трагедия случилась в богучарской школе. Ссора двух 15-летних подростков закончилась реанимацией и уголовным делом. Один из девятиклассников воткнул в голову другому нож. Раненого ребенка отвезли сначала в районную больницу, но потом на вертолете транспортировали в Воронеж. Операция в областной больнице №1 длилась более трех часов. Сейчас школьник в реанимации. Врачи ранее оценивали его состояние как тяжелое, но стабильное.