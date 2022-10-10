На горячую линию по мобилизации на выходных поступило почти 3 тысячи звонков от воронежцев

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За период с 7 по 9 октября на горячую линию по мобилизации по номеру 122 поступило 2868 звонков от жителей Воронежской области. Об этом рассказали в пресс-центре облправительства.

Напомним, во всех регионах страны с 22 сентября работает горячая линия. Позвонив в колл-центр здесь могут задать вопрос о частичной мобилизации. С 30 сентября у воронежцев появилась возможность задать интересующие их вопросы и обратиться с жалобами на нарушения их прав при мобилизации в прокуратуру. Звонить необходимо по телефону 8-473-260-89-89.

Также в Воронежской области функционирует горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав мобилизованных работников. Получить консультацию или пожаловаться можно по номеру телефона горячей линии 8 (473) 221-06-66. Специалисты ответят на все вопросы, касающиеся трудового законодательства и охраны труда с 09.00 до 21.00.