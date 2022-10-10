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Общество10 октября 2022 9:23

За последнюю неделю в Воронежской области выросла заболеваемость ОРВИ у детей

За неделю инфекцию нашли у 7600 мальчишек и девчонок
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

По данным управлении Роспотребнадзора Воронежской области с 26 сентября по 2 октября возросла заболеваемость ОРВИ среди жителей региона. К врачам обратились 16 884 человека.

Этот показатель сопоставим с уровнем заболеваемости за предыдущую неделю. Тогда ОРВИ выявили у 16 161 обратившегося. Однако изменился возрастной ценз заражения. Из 16,8 тысячи заболевших 7 600 – это дети до 14 лет.

Таким образом за неделю заболеваемость у детей выросла на 4,5%. В ведомстве отметили, что на текущий момент у больных не выявлены вирусы гриппозной этиологии. Но при этом напомнили о продолжающейся в регионе прививочной кампании против гриппа. По состоянию на 4 октября прививками было охвачено более 18% населения Воронежской области.