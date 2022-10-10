Воронежец сдал в ломбард машину друга

Полицейские задержали 29-летнего воронежца по подозрению в хищении автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, в августе подозреваемый попросил своего знакомого, дать ему во временное пользование автомобиль. Друг согласился. Когда же через месяц он попытался вернуть машину, то товарищ начал под разными предлогами уходить от ответа. А потом и вовсе пропал. Оказалось, что. завладев автомобилем, приятель сдал его в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужды.

В начале октября собственник автомобиля написал заявление в полицию. Ичиненный ему ущерб оценивается в 570 тысяч рублей.

Подозреваемый во всем признался полицейским. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.