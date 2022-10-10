В Воронежской области за сутки от коронавируса умерли девять человек

Число смертей за сутки увеличилось в полтора раза. Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым днем ухудшается ситуация по смертности от коронавируса в Воронежской области. По данным санитарных врачей на утро понедельника, 10 октября, умерли от последствий COVID-19 еще девять человек. На начало дня 9 октября, напомним, сообщали о шести смертях. Всего же жертв коронавируса в Воронежской области стало 8 491.

В то же время резко снизилось число новых зараженных. На утро 10 октября заболел еще 381 человек, 18 из них попали в больницы. Для сравнения: 9 октября заразились 442, из них 30 были госпитализированы. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 461 540 жителей Воронежской области.

Меньше стало и выздоровевших – 621. Напомним, на утро 9 октября их было 724. От COVID-19 избавились уже 446 619 жителей Воронежской области.