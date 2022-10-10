В лобовом столкновении под Воронежем погиб пенсионер

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воскресенье около 8 часов утра на 3 км автодороги «Воронеж-Луганск-рп.Хохольский» в Хохольском районе произошло лобовое столкновение. По предварительным данным, 26-летний воронежец на автомобиле «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 65-летнего местного жителя.

В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Причины и обстоятельства ДТП выясняю полицейские.