Ночью в Воронеже на парковке под высоткой загорелись машины

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

Глубокой ночью в понедельник, 10 октября, на пульт спасателей пришло сообщение о пожаре на подземной парковке 17-этажного дома на улице Республиканской, 74а в Воронеже. Загорелся автомобиль «Audi A4» и стоящий рядом «Skoda Kodiaq». На борьбу с огнем потребовалось больше часа.

Сотрудники пожарной охраны спасли 5 человек и эвакуировали 20 . На месте ЧП работали: два отделения ПСЧ-1, два отделения ПСЧ-2, два отделения ПСЧ-3, два отделения ПСЧ-6, три отделения СПСЧ. Всего к ликвидации пожара привлекалось 38 человек и 11 единиц техники.