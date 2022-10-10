В Воронежской области благоустроят 67 дворов

До конца этого года благоустроят 67 дворов Воронежской области. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В департаменте ЖКХ и энергетики области рассказали, что к этому моменту полностью обновили 34 территории. Областное правительство выделило дополнительные средства на обустройство большего количества дворов. В расширенный список вошли дворы в Нововоронеже, Поворино и пространства для семей военнослужащих в военном городке Воронеж-45 в Грибановском районе.

Часть придомовых территорий оснастили современными спортивными и детскими площадками.