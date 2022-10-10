Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 октября 2022 5:42

Спасатели уточнили число погибших при аварии с бензовозом в Воронежской области

Погиб мужчина из легкового авто
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МЧС о Воронежской области

Фото ГУ МЧС о Воронежской области

Фото: Предоставлено

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила, что по уточненным данным в страшном ДТП с участием легковушки и бензовоза на трассе в Бобровском районе погиб один человек. Он находился в легковом автомобиле. Личность жертвы аварии сейчас выясняют.

Напомним, авария произошла накануне вечером в 18.53. Бензовоз врезался в легковую машину, после чего обе машины загорелись. Сотрудникам областной противопожарной службы и МЧС России удалось не допустить того, чтобы огонь перекинулся на цистерну бензовоза.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют.