Спасатели уточнили число погибших при аварии с бензовозом в Воронежской области

Фото ГУ МЧС о Воронежской области Фото: Предоставлено

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила, что по уточненным данным в страшном ДТП с участием легковушки и бензовоза на трассе в Бобровском районе погиб один человек. Он находился в легковом автомобиле. Личность жертвы аварии сейчас выясняют.

Напомним, авария произошла накануне вечером в 18.53. Бензовоз врезался в легковую машину, после чего обе машины загорелись. Сотрудникам областной противопожарной службы и МЧС России удалось не допустить того, чтобы огонь перекинулся на цистерну бензовоза.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют.