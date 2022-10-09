Под Воронежем в ДТП с бензовозом и легковой машиной погибли два человека

Бензовоз и легковая машина после аварии. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Стали известны подробности аварии на трассе «Дон», где бензовоз врезался в легковую машину, ехавшую впереди него. По данным регионального ГУ МЧС, авария случилась в воскресенье, 9 октября, в 18.53 в Бобровском районе. Оба автомобиля после столкновения загорелись.

Сотрудникам областной противопожарной службы и МЧС России удалось не допустить того, чтобы огонь перекинулся на цистерну бензовоза. Однако, по предварительным данным, два человека в результате ДТП погибли. Их возраст и пол пока неизвестен.