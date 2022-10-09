Под Воронежем бензовоз врезался в легковушку, обе машины загорелись

В воскресенье, 9 октября, около 18.45 на 110 километре от Воронежа в направлении Ростова-на-Дону на платной трассе недалеко от заправочной станции случилась авария. О ней сообщил очевидец.

Бензовоз, ехавший позади легковой машины, врезался в нее. Начался пожар. Его свидетель около шести часов вечера увидел, что легковушка уже полыхает вовсю, а бензовоз только начал загораться. Причем огонь подбирался к цистерне. Неясно, пострадал кто-нибудь в этой аварии или нет.

У полиции и МЧС пока нет сведений по поводу этого ЧП. В этих двух ведомствах обещали дать информацию позднее.