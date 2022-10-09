Воронежцев в начале следующей недели ждут похолодание и сильные дожди

В ближайшие дни, выходя на улицу, не забудьте взять с собой зонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об ухудшении погоды предупредили воронежцев синоптики. Некое подобие бабьего лета с солнечной, но прохладной погодой, сменится более характерными для октября сильными дождями. К тому же значительно похолодает. Этим мы обязаны северному ветру, который подует в ночь на 10 октября. И принесет с собой циклон.

В понедельник, 10 октября, ночью будет пасмурно при +7 градусах. Днем пойдет сильный дождь. Столбик термометра поднимется до +11.

В ночь на вторник, 11 октября, дождь не ослабеет. Таким же он будет и днем. Только ночью синоптики обещают +6, а в светлое время суток - +11.

В среду, 12 октября, ночью ветер сменится на северо-восточный. Похолодает еще сильнее – до +4 градусов, но и дождь будет более слабым. Днем подует северо-западный ветер. Из-за туч будет выглядывать солнце при +11 градусах.

В ночь на четверг, 13 октября, будет пасмурно и +4 градуса. Днем снова из-за облаков будет показываться солнце. Потеплеет до +12.