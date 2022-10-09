В Воронежской области пропали 18-летний парень и 14-летняя девочка

Дмитрия Кадурина ищут уже девятые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Двух молодых людей разыскивают в Воронежской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

С воскресенья, 2 октября, родственники и знакомые не знают о том, где сейчас 18-летний Дмитрий Кадурин. В тот день он вышел из общежития на улице Ростовской на Машмете и пропал.

Приметы Дмитрия Кадурин: рост 177 сантиметров, худощавый, черные глаза и волосы. С собой у него был оранжевый с серыми вставками рюкзак.

Также разыскивают 14-летнюю Людмилу Свитову. Она пропала в Лисках. Девушка из дома должна была пойти в школу, но туда не дошла. Что с ней случилось, неясно.

Приметы Людмилы Свитовой: рост 160 сантиметров, худощавая, темно-каштановые волосы, темно-карие глаза. 7 октября была одета в зеленую куртку с капюшоном, белые брюки, обута в белые кроссовки. С собой в тот день она взяла бордовый портфель.

Людмилу Свитову разыскивают третий день. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находятся или могут быть Дмитрий и Людмила, просят позвонить волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.