Волейболисты воронежского «Кристалла-Черкизово» выиграли еще два матча на старте чемпионата

В первом туре воронежские волейболисты одержали победы во всех матчах. Фото: ВК "КРИСТАЛЛ-ЧЕРКИЗОВО" (Воронеж).

Отлично завершили первый тур высшей лиги «Б» волейболисты воронежского «Кристалла-Черкизово».

8 октября в повторном матче с «Динамо-МГТУ» из Майкопа первые две партии были очень упорными. И счет в них получился одинаковым – 25:22. А вот в третьей партии майкопцы перехватили инициативу и сумели ее выиграть – 19:25. Однако в четвертой воронежцы все поставили на свои места –25:21. И матч «Кристалл-Черкизово» выиграл – 3:1. Напомним, в первом матче воронежцы победили майкопцев в трех партиях.

Другой повторный матч 9 октября со СШОР из Краснодарского края получился более упорным, чем первый, где все завершилось обидным для южан разгромом. Счет по партиям был тот же 3:0, но уже была видна какая-то борьба – 25:19, 25:11 и 25:20. Кроме провала краснодарцев во второй партии, игра была довольно упорная.

Итог первого тура для «Кристалла-Черкизово» - четыре победы в четырех матчах. Так держать!