В Воронежской области за неделю заболели ОРВИ 16 884 человека

Почти половина из заболевших ОРВИ - дети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские санитарные врачи привели цифры по заболеваниям ОРВИ с 26 сентября по 2 октября. За эти семь дней помощь медиков потребовалась 16 884 жителям Воронежской области, в их числе 7 600 детей. Больных стало больше на 4,5 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Большинство заболеваний – это не грипп. В основном, они вызваны вирусами парагриппа, аденовирусами и РС-вирусами.

Кстати, по состоянию на 4 октября, в Воронежской области привиты от гриппа более 18 процентов жителей региона. При этом побочных эффектов не было.

Напомним, постепенно снижается число новых заболеваний коронавирусом, однако в течение трех суток наблюдается увеличение смертей от этой опасной заразы.