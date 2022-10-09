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Спорт9 октября 2022 13:21

Воронежская пловчиха Дарья Майбородина после двух побед завоевала два серебра на Летних Играх паралимпийцев

Она стала второй на двух спринтерских дистанциях
Юрий КОЗЛОВ
Дарья Майбородина завоевала на Летних Играх пять медалей, две из них - золотые.

Дарья Майбородина завоевала на Летних Играх пять медалей, две из них - золотые.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Сочи завершились соревнования по плаванию на Летних Играх паралимпийцев. В заключительный день соревнований еще два серебра завоевала воронежская спортсменка Дарья Майбородина, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Дарья стала второй на стометровке на спине, показав время 1 минута 21,86 секунды. Чуть больше трех секунд она уступила победительнице соревнований Елене Клячкиной из Московской области. Второй финишировала наша спортсменка и в комплексном плавании на 200 м. Дистанцию он проплыла за 3 минуты 2,65 секунды. Вперед Майбородина пропустила только москвичку Юлию Порошину — 2 минуты 51,86 секунды.

Напомним, ранее Дарья победила на дистанциях 100 и 400 м вольным стилем, а на 50 метрах была второй.

К тому же медали Игр завоевали пловчиха Нина Рябова. Она стала третьей на стометровке брассом. Золото в толкании ядра на счету Аиды Бронской и Станислава Кашаева. Легкоатлет Андрей Беляев завоевал бронзу в метании клаба (снарада, напоминающего гимнастическую булаву- Ред.). Антонина Баранова стала третьей в толкании ядра.