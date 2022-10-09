Воронежская пловчиха Дарья Майбородина после двух побед завоевала два серебра на Летних Играх паралимпийцев

Дарья Майбородина завоевала на Летних Играх пять медалей, две из них - золотые. Фото: cspsk-vrn.ru

В Сочи завершились соревнования по плаванию на Летних Играх паралимпийцев. В заключительный день соревнований еще два серебра завоевала воронежская спортсменка Дарья Майбородина, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Дарья стала второй на стометровке на спине, показав время 1 минута 21,86 секунды. Чуть больше трех секунд она уступила победительнице соревнований Елене Клячкиной из Московской области. Второй финишировала наша спортсменка и в комплексном плавании на 200 м. Дистанцию он проплыла за 3 минуты 2,65 секунды. Вперед Майбородина пропустила только москвичку Юлию Порошину — 2 минуты 51,86 секунды.

Напомним, ранее Дарья победила на дистанциях 100 и 400 м вольным стилем, а на 50 метрах была второй.

К тому же медали Игр завоевали пловчиха Нина Рябова. Она стала третьей на стометровке брассом. Золото в толкании ядра на счету Аиды Бронской и Станислава Кашаева. Легкоатлет Андрей Беляев завоевал бронзу в метании клаба (снарада, напоминающего гимнастическую булаву- Ред.). Антонина Баранова стала третьей в толкании ядра.