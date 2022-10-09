В Воронеже пенсионерке сказали, что ее внучка попала в ДТП и отобрали у нее 270 тысяч рублей

88-летняя жительница Железнодорожного района стала жертвой мошенников. Аферисты действовали по традиционной схеме. Сначала пенсионерке на домашний телефон позвонила женщина, представившаяся ее внучкой, и заявила, что попала в ДТП. Потом разговор продолжил мужчина, назвавший себя полицейским. Он заявил, что внучка пенсионерки устроила аварию, где был причинен ущерб на 1,5 миллиона рублей. И нужны деньги, чтобы его возместить.

Пожилая женщина сказала, что таких денег у нее нет. Мнимый полицейский оказался покладистым и согласился взять просто все ее сбережения. Вскоре к пенсионерке приехал курьер, которому она передала все свои накопления – 270 тысяч рублей.

Вечером к пожилой женщине пришел сын и сказал, что с внучкой все в порядке, никакую аварию она не устраивала. Пенсионерка написала заявление в полицию.

- Всего 8 октября в Воронежской области было 12 мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Причиненный ими ущерб - более 1,5 млн рублей. Шесть из них совершены под предлогом необходимости отдать деньги за родственника, попавшего в ДТП, в других случаях аферисты «продавали» товары и услуги, были и случаи незаконного доступа к банковской карте. Возбуждены уголовные дела, карающие за мошенничество и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.