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Спорт9 октября 2022 12:02

Воронежские волейболисты одержали вторую победу подряд на старте чемпионата

На этот раз «Кристалл-Черкизово» уверенно обыграл краснодарский СШОР
Юрий КОЗЛОВ
Наши волейболисты пока уверенно побеждают.

Наши волейболисты пока уверенно побеждают.

Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном Обнинске волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» одержали вторую победу подряд на старте чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б».

Соперником воронежцев был краснодарский СШОР. Достойного сопротивления юные волейболисты с юга России оказать не смогли. Первую партию «Кристалл-Черкизово» выиграл 25:15. Во второй и третьей разгром был еще более мощным – 25:12 и 25:11.

Напомним, ранее «Кристалл-Черкизово» победил Динамо-МГТУ» из Майкопа. Старт чемпионата пока получается удачным.