Воронежские волейболисты одержали вторую победу подряд на старте чемпионата

Наши волейболисты пока уверенно побеждают. Фото: cspsk-vrn.ru

В подмосковном Обнинске волейболисты воронежского клуба «Кристалл-Черкизово» одержали вторую победу подряд на старте чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б».

Соперником воронежцев был краснодарский СШОР. Достойного сопротивления юные волейболисты с юга России оказать не смогли. Первую партию «Кристалл-Черкизово» выиграл 25:15. Во второй и третьей разгром был еще более мощным – 25:12 и 25:11.

Напомним, ранее «Кристалл-Черкизово» победил Динамо-МГТУ» из Майкопа. Старт чемпионата пока получается удачным.