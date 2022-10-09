В Воронеже в двух местах Московского проспекта из-за ДТП образовались большие пробки

Пробка в районе "Олимпика". Фото: Яндекс.Пробки

На Московском проспекте в середине дня воскресенья, 9 октября, движение транспорта, несмотря на выходной, изрядно затруднено. По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас тяжело проехать в районе спорткомплекса «Олимпик» по направлению в центр города, а также недалеко от Центрального автовокзала в противоположную сторону. Машины там движутся со средней скоростью не более 5-10 км/час.

Объяснение пробкам пока видится одно – рядом с их местом произошли аварии.

Пробка неподалеку от Центрального автовокзала. Фото: Яндекс.Пробки

Остальные улицы Воронежа практически свободны. Зато пробки почти гарантированы 10 и 11 октября – тогда будет перекрыт участок улицы Донбасской от Плехановской до 9 Января.