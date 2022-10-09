В Воронеже на улице Донбасской в течение полутора суток закроют движение транспорта

Проезд по участку улицы Донбасской будет закрыт с 6.00 10 октября до 18.00 11 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 6.00 10 октября до 18.00 11 октября закроют движение транспорта по улице Донбасской на участке от Плехановской до 9 Января. Об этом сообщили в управлении информации мэрии.

С 20.00 9 октября до 18.00 11 октября на том же участке Донбасской запретят парковку. Причину ограничений движения и стоянки не называют.

В мэрии сообщили о том, как изменится движение общественного транспорта. По другому пути пойдут два автобуса:

№ T17 будут ехать с Пешестрелецкой по ул. Свободы, Кольцовской, Плехановской далее по маршруту. Обратно их направят с Плехановской по Кольцовской, ул. 9 Января и Пешестрелецкой. А далее по маршруту.

№ 32 будут ехать с Пешестрелецкой по улицам Свободы, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. Обратный маршрут будет таким: Плехановсклй (разворот на перекрестке с Донбасской) по Кольцовской, ул. 9 Января и Пешестрелецкой. А потом по обычному пути.

А вот троллейбусы №№ 7 и 99 в течение этих полутора суток ездить не будут.