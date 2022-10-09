В Воронежской области женщина за рулем иномарки врезалась в «Ладу» и отправила в больницу четырех человек

По два человека из "Вортекса" и "Лады" попали в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 8 октября, в 12.20 в Борисоглебске на 452 километре дороги Курск-Саратов случилась авария, в которой пострадали четыре человека

56-летняя жительница Грибановского района, рулившая автомобилем «Вортекс Тинго», поворачивала налево и не уступила дороге «Ладе-Приоре», ехавшей навстречу. Машины столкнулись. В аварии получили травмы водитель «Лады», 76-летний житель Борисоглебска, его пассажир, 73-летняя местная жительница и две 62-летние женщины из Московской и Воронежской областей, ехавшие в «Вортекс-Тинго». Всех четверых отвезли в больницу.

Напомним, ранее стало известно о том, что 9 октября в 00.30 на улице Кольцовской «Фольксваген-Тигуан» врезался в столб. В этой аварии также были ранены четыре человека.