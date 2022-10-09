Воронежский боксер впервые стал чемпионом России

Игорь Свиридченков. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате России в Чите триумфально выступил воронежский боксер Игорь Свиридченков. В финале весовой категории до 71 килограмма он победил Ивана Ступина, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Это настоящий прорыв - в истории России ни один воспитанник воронежского бокса не становился чемпионом страны. Еще во времена Советского Союза более 30 лет назад чемпионом страны стал наш земляк Владимир Ерещенко. С тех пор его достижение никто не мог повторить, пока это не сделал Свиридченков.

На пути к финалу воспитанник Владислава Никитина победил югорчанина Владислава Чепижко со счетом 5:0. В четвертьфинале наш спортсмен выиграл бой у мастера спорта международного класса Сергея Собылинского. В полуфинале Игорю противостоял его недавний соперник по Всероссийской Спартакиаде сильнейших, ее будущий победитель, москвич Юрий Осипов. Воронежец смог взять у него реванш.

Бой в финале с хабаровчанином Иваном Ступиным получился захватывающим, с обилием красивых комбинаций и мощных ударов. С каждым раундом Игорь наращивал свое преимущество. В итоге все судьи отдали ему победу. Свиридченкова также признали лучшим боксером турнира.

Ранее Игорь Свиридченков побеждал на чемпионате ЦФО, становился призером молодежного чемпионата России и Спартакиады сильнейших. Так что нынешний успех уж точно случайным не назовешь.